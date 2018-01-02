Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü.
Alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti.
Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.
Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.
Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri misliyle karşılık verdi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü.
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