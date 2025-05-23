Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Haziran ayı yaklaşmasına rağmen yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Mayıs Pazartesi günü için çok sayıda ili kapsayan yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan tahminlere göre, 43 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, aniden bastıracak kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.
İşte 26 Mayıs Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 43 il:
İstanbul,
Meteoroloji yetkilileri, özellikle yağış anlarında ani su baskınları, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Ankara,
İzmir,
Bursa, Kocaeli,
Sakarya,
Edirne,
Tekirdağ, Kırklareli,
Düzce,
Bilecik,
Balıkesir,
Çanakkale, Manisa,
Aydın, Muğla,
Denizli,
Isparta,
Burdur, Antalya,
Afyonkarahisar,
Uşak, Kütahya,
Eskişehir,
Bolu, Zonguldak,
Bartın, Karabük,
Kastamonu,
Sinop,
Amasya,
Çorum, Yozgat,
Kırıkkale,
Kırşehir,
Kayseri,
Niğde,
Aksaray,
Karaman,
Konya,
Artvin,
Hakkari.