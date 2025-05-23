Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi

Haziran ayı yaklaşmasına rağmen yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Mayıs Pazartesi günü için çok sayıda ili kapsayan yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan tahminlere göre, 43 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 1

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, aniden bastıracak kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 2

İşte 26 Mayıs Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 43 il:

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 3

İstanbul,

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yağış anlarında ani su baskınları, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 4

Ankara, 

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İzmir, 

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Bursa, Kocaeli,

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Sakarya,

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Edirne,

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Tekirdağ, Kırklareli, 

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Düzce, 

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Çanakkale, Manisa, 

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Aydın, Muğla, 

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Denizli,

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Isparta, 

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Burdur, Antalya, 

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Afyonkarahisar, 

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Uşak, Kütahya, 

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Eskişehir, 

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Bolu, Zonguldak, 

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Bartın, Karabük, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 23

Kastamonu,

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 24

Sinop, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 25

Amasya, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 26

Çorum, Yozgat, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 27

Kırıkkale, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 28

Kırşehir,

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 29

Kayseri, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 30

Niğde, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 31

Aksaray, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 32

Karaman, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 33

Konya, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 34

Artvin, 

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Yaz bir türlü gelemiyor: Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi - Resim: 35

Hakkari.

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