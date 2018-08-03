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Yaz okullarında eğleniyorlar

Yaz okulları çocukların eğlenerek öğrendikleri mekanlar... İzmir Karşıyaka’da Yaz Okulları kapsamında düzenlenen spor kurslarına 2 ayda 2 bin çocuk katıldı.

Yaz okullarında eğleniyorlar

Yaz tatili onlar için renklendi.  2 bin çocuk yüzme sevinci yaşadı..

Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü.

Haziran ve Temmuz aylarında kursa yaklaşık 2 bin çocuk katıldı.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar, sıcak yaz günlerinde keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Yüzmenin yanı sıra basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, okçuluk, bale, kano, judo, masa tenisi ve hentbol branşlarında da kurslar veriliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #yüzme #yaz okulu
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