Yaz ortasında kar şoku! O şehirde lapa lapa kar yağdı

Sıcak hava dalgasının yurdu etkisi altına aldığı, orman yangınlarının birçok bölgede endişe yarattığı günlerde Rize’den ve şaşırtan görüntüler geldi. Yaz mevsiminin ortasında, kentin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Adeta kış geri döndü!

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Yaz ortasında kar şoku! O şehirde lapa lapa kar yağdı
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Yaz ortasında kar şoku! O şehirde lapa lapa kar yağdı - Resim : 1

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ AŞTI!

Geçtiğimiz haftalarda da kar yağışı görülen Rize’de, Ardeşen ilçesine bağlı, deniz seviyesinden 2.400 metre yüksekteki Balıklı Yaylası yeniden beyaza büründü.

Yayla yollarında biriken kar kütleleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yoğun mesai yürütüyor. Çığla birlikte biriken karların temizlenmesi ve yaylalara çıkacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş makineleri aralıksız çalışıyor.

YAZIN ORTASINDA KAR YAĞAR MI?

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yaz aylarında zaman zaman kar yağışı görülse de bu denli yoğun ve etkili kar nadiren yaşanıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür sıra dışı hava olaylarını artırabileceğine dikkat çekiyor ve benzer durumların önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

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BAYBURT’UN SOĞANLI DAĞI’NA KAR YAĞDI

Bayburt'ta Soğanlı Dağı’nın zirveleri karla kaplanırken, yoğun sis de bölgeyi etkisi altına aldı.

Yöre halkı, temmuz ayında yağan kar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yıldıray Ata isimli vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" sözleriyle gördüklerini cep telefonuyla kayda aldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. En düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2.300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe’de ölçüldü.

Yaz ortasında kar şoku! O şehirde lapa lapa kar yağdı - Resim : 3

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