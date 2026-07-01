Yaz ortasında sarı alarm! 2 Temmuz Perşembe şemsiyeleri hazırlayın: İşte yağmur yağacak iller

Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Marmara'nın batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin azami dikkat göstermesi gerektiği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sağanak yağışın vuracağı o 8 ilimiz:

TRAKYA BÖLGESİ YAĞMURA TESLİM (MARMARA)

Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası ilk olarak Trakya sınırından yurda giriş yapıyor:

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

MARMARA'NIN GÜNEYİ VE BATI KARADENİZ HATTI

Yağış koridoru iç kesimlere doğru ilerleyerek Bolu geçişi ve çevresinde de etkisini hissettirecek:

Bilecik

Bolu

Karabük

Kastamonu

İÇ ANADOLU'DA TEK İL LİSTEDE

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri de bu yağışlı sistemden nasibini alıyor:

Çankırı

AFAD VE MGM'DEN SÜRÜCÜLERE "ANİ SEL" UYARISI

Meteoroloji uzmanları, ani bastıran yaz yağmurlarının özellikle karayollarında görüş mesafesini düşürebileceği ve gizli su birikintileriyle akua-planing (kızaklama) riskini artırabileceği konusunda sürücüleri uyardı. Yola çıkacak vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını takip etmesi ve yağış anında hız sınırlarına uyması önemle vurgulanıyor.