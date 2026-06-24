Yaz sıcakları ve sağanak yağış aynı anda vuracak! 24 Haziran il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, batı ve güney bölgelerinde ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermemesi ve mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Marmara: Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 20°C, 29°C (Az bulutlu ve açık)
Bursa: 16°C, 31°C / Çanakkale: 19°C, 30°C / Kırklareli: 17°C, 30°C
Ege: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde de sıcaklıklar yüksek seyredecek.
İzmir: 20°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 21°C, 37°C / Muğla: 19°C, 34°C / Afyonkarahisar: 14°C, 29°C
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz'in doğusunda yerel sağanak yağışlar görülecek.
Adana: 24°C, 34°C (Kuzey ve doğusu yerel sağanak yağışlı)
Antalya: 26°C, 35°C / Burdur: 17°C, 33°C / Hatay: 23°C, 29°C (Kıyı kesimleri sağanak yağışlı)
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Ankara: 14°C, 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kayseri: 12°C, 29°C (Akşam yerel sağanak yağışlı) / Eskişehir: 13°C, 30°C / Konya: 17°C, 31°C
Karadeniz: Batı Karadeniz az bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek.
Trabzon: 20°C, 24°C (Akşam yerel sağanak yağışlı)
Rize: 19°C, 25°C (Aralıklı sağanak yağışlı) / Samsun: 18°C, 29°C / Zonguldak: 16°C, 24°C
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Erzurum: 10°C, 24°C / Kars: 11°C, 22°C / Van: 14°C, 27°C (Öğle saatlerinden sonra yağışlı)
Malatya: 16°C, 32°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklığın yüksek seyrettiği bir gün yaşanacak.
Şanlıurfa: 24°C, 38°C / Diyarbakır: 18°C, 37°C /
Gaziantep: 20°C, 34°C / Mardin: 23°C, 33°C