Yaz sıcakları ve sağanak yağış aynı anda vuracak! 24 Haziran il il hava durumu

Son değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, batı ve güney bölgelerinde ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermemesi ve mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.