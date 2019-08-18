Yaz yağmuru yurdun çok sayıda noktasında etkili oldu. Su baskınları nedeniyle evler, sokaklar ve tarım arazileri zarar gördü.

Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar yaşandı.Karabük'te ise sağanağın etkisiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.Olayı görenler polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekip apartmanın elektriğini kesti.Bilecik'in Söğüt ilçesindeki sağanak da zor alara neden oldu. Sel ve su baskını nedeniyle çiftlikteki çok sayıda tavuk telef oldu, park halindeki kamyonet yaklaşık 15 metre sürüklenerek çamur birikintisinin altında kaldı.Tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı, mahsur kalanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.Yakacık köyünde de çok sayıda sera rüzgar nedeniyle zarar gördü. Devrilen ağaçlar, sera ve elektrik direklerine zarar verdi.Benzer manzaralar Kütahya'da da yaşandı. Kent merkezinde aniden başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, merkeze bağlı Uluköy'de çok sayıda kavak ağacı kökünden sökülerek devrildi.Su birikintileri nedeniyle Tavşanlı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.Berçin köyünde bazı evlerin camları kırıldı, tarım arazileri zarar gördü.Sakarya'da etkili olan sağanak trafik yoğunluğuna neden oldu. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışında aksamalar yaşandı.Yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.İlçedeki Çayiçi Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Yaklaşık 100 metre sürüklendi.