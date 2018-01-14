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Yedikuyular mesire alanında açlık grevi

Ulusal Kanal, bölgeleri gezmeye devam ediyor. Van'ın ardından adresimiz bu kez Kahramanmaraş oldu. Ulusal Kanal ekibi kentin zirvesinde, kayak merkezinde sucuk ekmek satarak geçimlerini sağlamaya çalışan vatandaşlara mikrofon uzattı, yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Yedikuyular mesire alanında açlık grevi

Kahramanmaraş'ın en yüksek noktasındayız. Kayak merkezi var. Burada sucuk ekmek satanlar ile belediye arasında sorunlar var.

Burası onların geçim kapısı. 3-4 yıldan beri aynı noktada sucuk ekmek satarak para kazanıyorlardı.

Son bir haftadır iş yapamıyorlar. AKP'li Büyükşehir Belediyesiyle sorun yaşıyorlar. Belediye, gıda belgesi olmadığı için araçlarını mühürledi.

Bu kayak merkezi yakında açılacak. Burada da bir restoran var. Bu tartışmanın bundan çıktığı tahmin ediliyor.

Yunus Arı ve Mehmet Çavuş adlı emekçiler, belediyenin bu tutumuna tepkili.



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş #ulusal kanal #van
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