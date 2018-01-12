Yem ve samanın pahalı olması çiftçiyi üretmekten vazgeçiriyor. Bingöl'de köylüler hayvanlarına bakmayınca ya sattılar ya da kesmek zorunda kaldılar. Üreticiler üretebilmek için girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve hayvan ithalatının durdurulmasını istiyor.

Yem ve saman pahalı, üreticiye destek ise çok az. Köylüler üretimden vazgeçip şehirlere göç etmeye başladı. Bu acı gerçek Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanıyor.



110 nüfuslu Harmantepe köyü geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Yılın 6 ayı köyde karlı geçiyor. Bu nedenle üreticiler, hayvanlarını otlatmaya götüremiyor. 6 ay boyunca yem ve saman almak da ciddi masraf.



2 yıl önce köyde 2 bin küçük baş hayvan bulunurken bu sayı yarı yarıya düştü. Hayvanlarına yem alamayan üreticiler, küçükbaşları ya kesiyor ya da satmak zorunda kalıyor.



Geçimini kazanamayan çiftçiler, üretimden vazgeçiyor.



Üreticilerin tek talebi var; girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvan ithalatının durdurulması.







ulusal.com.tr