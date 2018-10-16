İbadi’den Kerkük açıklaması
İbadi’den Kerkük açıklaması
Tezkere kabul edildi
Tezkere kabul edildi
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Ermenistan Başbakanı istifa etti
Ermenistan Başbakanı istifa etti

Yemesi tatlı toplaması zor

Sonbaharın dağ meyvesi alıçın mevsimi geldi. Ama bu tatlı yemişi yemesi kolay toplaması çok zahmetli. Diyarbakır Karacadağ köylülerinin tatlı acı alıç hikayesini izleyeceğiz.

Yemesi tatlı toplaması zor

Dağların arasında dikenli dallardan alıç toplamak için koyuldular yola. 

Burası Diyarbakır'ın Karacadağ Köyü... Sonbaharın en güzel lezzetlerinden biri olan Kürtçe givij, Türkçe alıçın tam da mevsimi. 

Kırmızı ya da sarı renkli olan, halk arasında yemişen olarak da bilinen  meyve bu köylüler için gelir kapısı. 

Köylüler, alıç toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. 15 kilometrelik bir yoldan sonra işe koyuluyor, yorulana dek dikenli dallar arasında alıç topluyor.

Köyün gençlerinden 17 yaşındaki Ramazan Öreğir ve Kadir Öreğir cep harçlıklarını böyle çıkarıyor. 

İşte böyle bir emek verilen bu meyve sarp ve dağlık arazilerde kendiliğinden yetişiyor. Lezzetinin yanı sıra kalp ve mide başta olmak üzere bütün organlar için şifalı olduğuna inanılıyor. 

Köylüler alıçı kendi evlerinde tükettikleri gibi kilosu 3 ila 4 Lira'dan pazarda satıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #alıç #diyarbakır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.