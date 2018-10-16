Sonbaharın dağ meyvesi alıçın mevsimi geldi. Ama bu tatlı yemişi yemesi kolay toplaması çok zahmetli. Diyarbakır Karacadağ köylülerinin tatlı acı alıç hikayesini izleyeceğiz.

Dağların arasında dikenli dallardan alıç toplamak için koyuldular yola.



Burası Diyarbakır'ın Karacadağ Köyü... Sonbaharın en güzel lezzetlerinden biri olan Kürtçe givij, Türkçe alıçın tam da mevsimi.



Kırmızı ya da sarı renkli olan, halk arasında yemişen olarak da bilinen meyve bu köylüler için gelir kapısı.



Köylüler, alıç toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. 15 kilometrelik bir yoldan sonra işe koyuluyor, yorulana dek dikenli dallar arasında alıç topluyor.



Köyün gençlerinden 17 yaşındaki Ramazan Öreğir ve Kadir Öreğir cep harçlıklarını böyle çıkarıyor.



İşte böyle bir emek verilen bu meyve sarp ve dağlık arazilerde kendiliğinden yetişiyor. Lezzetinin yanı sıra kalp ve mide başta olmak üzere bütün organlar için şifalı olduğuna inanılıyor.



Köylüler alıçı kendi evlerinde tükettikleri gibi kilosu 3 ila 4 Lira'dan pazarda satıyor.





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