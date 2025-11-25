Yeni açılan KYK yurdunda su baskını

Bilecik’te bu yıl tamamlanarak hizmete giren Halime Hatun KYK Kız Yurdu’nda patlayan su borusu nedeniyle bazı odaları su bastı. Vize haftasındaki öğrenciler yaşananlara tepki gösterdi.

Yayınlanma:

Bilecik’te yapımı bu yıl tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Halime Hatun Kız Yurdu’nda su baskını yaşandı. 2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan ve yaklaşık 20 bin metrekare alana inşa edilen yurtta, gece saatlerinde patlayan su borusu nedeniyle bazı odaları su bastı.

Vize haftasında olduklarını ve sınavlara çalıştıklarını belirten öğrenciler şaşkınlık yaşarken, suyun hızla yayılması nedeniyle eşyalar da zarar gördü. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını öğrencilere açan yurtta daha önce de su borularının patlaması sonucu benzer bir su baskınının yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik kyk
