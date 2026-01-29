Yeni aldıkları otomobil mezarları oldu: 3 kardeş feci kazada can verdi

Afyonkarahisar'dan satın aldıkları araçla memleketlerine dönmek için yola çıkan üç kardeş, korkunç bir kazanın kurbanı oldu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Gaziantep'te tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti. Kazada ölen kardeşlerin Afyonkarahisar'dan yeni araç aldıktan sonra memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar isimli kardeşlerin bulunduğu 59 AID 791 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÜÇ KARDEŞTEN ACI HABER

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde sıkışan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaşamını yitiren üç kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemeler ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, üç kardeşin ölümüyle sonuçlanan feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası Afyonkarahisar ​Gaziantep
