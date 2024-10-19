Yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
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Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende ve Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin'in ataması yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

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