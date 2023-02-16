Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar bağışladı?

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV'İN SAHİBİ KİM? YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV NE KADAR BAĞIŞLADI?

Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'tır. Yeni Çamoluk Otomotiv'in yaptığı 50 Milyar TL'lik bağışın yanlış anlaşıldığı ve miktarın 50 Milyon TL olduğu ifade edildi. Bu miktarın da yanlış olduğu belirtilirken Yeni Çamoluk Otomotiv'in bağış miktarının 50 bin TL olduğu ortaya çıktı.