Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar bağışladı?
Yüzlerce televizyonda aynı anda yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Yeni Çamoluk Otomotiv geceye damgasını vurdu. Peki Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar bağışladı? Yeni Çamoluk Otomotiv olayı ne?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya başladı. Bu kapsamda; ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de "Türkiye Tek Yürek" ortak canlı yayını düzenlendi. Düzenlenen yayında birbirinden ünlü isimler telefonların başına geçti ve depremzedeler için bağışlar toplandı.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan bağış mikarı 115 milyar lirayı aştı.
Geceye damgasını vuran firma ise Yeni Çamoluk Otomotiv oldu. Program esnasında, Türkiye Tek Yürek kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 Milyar TL bağışladığı ifade edildi. Bu anonsun ardından yayının devamında bağış miktarının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Yeni Çamoluk Otomotiv ve firma sahibi araştırılmaya başlandı.
YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV'İN SAHİBİ KİM? YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV NE KADAR BAĞIŞLADI?
Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'tır. Yeni Çamoluk Otomotiv'in yaptığı 50 Milyar TL'lik bağışın yanlış anlaşıldığı ve miktarın 50 Milyon TL olduğu ifade edildi. Bu miktarın da yanlış olduğu belirtilirken Yeni Çamoluk Otomotiv'in bağış miktarının 50 bin TL olduğu ortaya çıktı.