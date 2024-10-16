Yeni doğan bebeğini havalimanında klozete bırakıp gitti!

Antalya Havalimanı'nda klozet içine yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus Ekaterina Burnazkina (28) tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeni doğan bebeğini havalimanında klozete bırakıp gitti!
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Antalya Havalimanı'nda pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.

İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile hızlı bir şekilde pasaport kontuvarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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