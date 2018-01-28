Tunceli'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaret ettiği bir aile, kısa süre önce dünyaya gelen kız bebeklerine "Jülide" adını vermeyi kararlaştırdı

Tunceli'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaret ettiği bir aile, kısa süre önce doğan kız çocuklarına "Jülide" adını vermeyi kararlaştırdı.



Bakan Sarıeroğlu, AKP Tunceli 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılıp çeşitli açılışlar yaptıktan sonra 2006'da Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Erdal Güneş'in Moğultay Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret edip onlarla bir süre görüştü.



Ardından "Hoşgeldin melek, sefalar getirdin" projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hasan ve Gülay Öğmen çiftini ziyaret eden Sarıeroğlu, ailenin 3 gün önce dünyaya gelen ikinci bebeğini sevip Öğmen çiftiyle sohbet etti.



Ziyaretten memnuniyet duyan Öğmen ailesi, yeni dünyaya gelen kız bebeklerine "Jülide" ismini vereceklerini belirtti.



Sarıeroğlu, Atatürk Mahallesi'nde esnaf ziyareti de yaparak karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti.



AKP İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıeroğlu, burada partililere seslendi.



Tunceli'ye ilk defa geldiğini belirten Sarıeroğlu, burayı daha sık ziyaret edeceğini söyledi.



Sarıeroğlu, konuşmasının ardından Tunceli'den ayrılarak Elazığ'a geçti.