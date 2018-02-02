Elazığ'da park halindeki otomobilin üzerinde bulunan bebek, hastanedeki kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir otomobilin üzerinde yeni doğmuş bebek bırakıldı.



Tepe Mahallesi Eski Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerindeki çantada bebek bulunduğunu tespit eden vatandaşla,r durumu polise bildirdi.



Polisler teslim aldıkları bebeği, sağlık kontrolü için Karakoçan Devlet Hastanesine götürdü.



Kız olduğu anlaşılan bebek, kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

