Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
stanbulluları bekleyen kritik hava durumu detayları haberimizde...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentin önümüzdeki haftasına ışık tutan güncel raporunu paylaştı.
Verilere göre İstanbul genelinde sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Bu değerler, kentin mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaz havasına yaklaşacağına işaret ediyor.
Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklık artışına rağmen belirli periyotlarda yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
AKOM tarafından yayımlanan haftalık planlamada, özellikle Salı ve Perşembe günleri için yağış uyarısı yapıldı. İşte 11-16 Mayıs tarihleri arasındaki hava durumu dökümü:
11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
12 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
15 Mayıs Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
Vatandaşların özellikle Salı akşamı ve Perşembe günü beklenen yağış geçişlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Termometrelerin hafta sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edeceği bildirildi.