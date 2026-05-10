Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?

stanbulluları bekleyen kritik hava durumu detayları haberimizde...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentin önümüzdeki haftasına ışık tutan güncel raporunu paylaştı.

1 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 2

Verilere göre İstanbul genelinde sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Bu değerler, kentin mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaz havasına yaklaşacağına işaret ediyor.

2 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 3

Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklık artışına rağmen belirli periyotlarda yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

3 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 4

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

4 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 5

AKOM tarafından yayımlanan haftalık planlamada, özellikle Salı ve Perşembe günleri için yağış uyarısı yapıldı. İşte 11-16 Mayıs tarihleri arasındaki hava durumu dökümü:

5 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 6

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

6 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 7

12 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

7 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 8

13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

8 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 9

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

9 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 10

15 Mayıs Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

10 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 11

16 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

11 12
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? - Resim: 12

Vatandaşların özellikle Salı akşamı ve Perşembe günü beklenen yağış geçişlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Termometrelerin hafta sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edeceği bildirildi.

12 12
istanbul hava durumu akom hava nasıl olacak