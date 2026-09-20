Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak

Sonbahar mevsimi etkisini hissettirmeye başlarken Türkiye yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, pazartesi günü Karadeniz sahil şeridi başta olmak üzere iç ve kuzey kesimlerde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.