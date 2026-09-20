Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık ve günlük hava tahmin raporuna göre 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık ve günlük hava tahmin raporuna göre 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 2

Doğu Karadeniz (Sarı Kod / Kuvvetli Yağış Uyarısı): Rize (özellikle doğu ilçeleri) ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak; Trabzon ve Giresun çevrelerinde aralıklı sağanak geçişleri.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 3

Orta ve Batı Karadeniz: Samsun kıyıları, Sinop ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri) öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 4

Marmara'nın Kuzeyi: Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Beykoz, Sarıyer, Şile çevreleri) yerel kısa süreli yağış geçişleri.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 5

İç Anadolu: Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak geçişi.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 6

Akdeniz: Toroslar mevkii, Adana'nın kuzey/doğu kesimleri, Osmaniye ve Hatay'ın batı kıyılarında yerel gök gürültülü sağanaklar.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 7

Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek; asıl geniş çaplı serinleme ve şiddetli yağış dalgası 22 Eylül Salı gününden itibaren batıdan yurda giriş yapacak.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 8

Meteoroloji’den Yeni Hafta Uyarısı: Doğu Karadeniz’e Sarı Kod, Salı Gününe Dikkat!

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Eylül Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporunda Rize ve Artvin için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 10

Yeni haftanın ilk gününde Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken, salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların sert şekilde düşeceği bildirildi.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 11

Sonbahar mevsimi etkisini hissettirmeye başlarken Türkiye yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, pazartesi günü Karadeniz sahil şeridi başta olmak üzere iç ve kuzey kesimlerde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 12

Rize ve Artvin’e Sarı Kodlu Sel Uyarısı

Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanaklar etkisini sürdürürken, özellikle Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı bölgede ani su baskınları, sel, yıldırım ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları istendi.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 13

İç Kesimlerde Öğleden Sonra Yağış Mesaisi

Öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’da Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Adana’nın kuzeyinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. İstanbul’da ise hava parçalı bulutlu geçerken megakentin yalnızca kuzey ilçelerinde (Karadeniz kıyılarında) kısa süreli yerel yağmur ihtimali bulunuyor.

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 14

Salı Günü Sıcaklıklar Çakılacak!

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Yeni Haftaya Dikkat! Sıcaklıklar Çakılıyor: Sağanak O İlleri Vuracak - Resim: 15

Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklık 26-27°C, Ankara’da 23-24°C civarında seyrederken; MGM uzmanları asıl hava kırılmasının 22 Eylül Salı günü yaşanacağını duyurdu. Salı gününden itibaren batıdan giriş yapacak geniş çaplı yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere mevsim normallerinin altına inecek.

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