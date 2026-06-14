Yeni haftaya kabus gibi başlıyor! 15 Haziran Pazartesi günü sağanak yağmurun vuracağı 15 şehrin tam listesi

Heyelan Ve Ani Sel Riskine Karşı Sürücülere Özel Uyarı

Meteoroloji siber analiz merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Karadeniz’in dikey kıyı şeridi ile Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı dağlık alanlarında yağış anında kuvvetli rüzgârların etkili olması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli yağması öngörüldüğünden; Trabzon, Rize ve Artvin hattındaki dik yamaçlarda toprak kayması ve heyelan riski üst seviyeye çıkmış durumda. Erzurum, Kars ve Van gibi Doğu Anadolu illerinde ise ani debi yükselmelerine karşı vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, şehir içi trafiğinde yaşanabilecek su birikintilerine karşı temkinli olmaları önemle tavsiye ediliyor.