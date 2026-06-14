Yeni haftaya kabus gibi başlıyor! 15 Haziran Pazartesi günü sağanak yağmurun vuracağı 15 şehrin tam listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan kütlesel hava tahmin uyarılarının ardından, beklenen dikey ve yatay sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye başladı.
Hafta başı planlaması yapacak vatandaşlar ve sürücüler için yeni bir acil durum uyarısı yayımlayan Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününde tam 15 ilde kuvvetli sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olacağını duyurdu.
15 Haziran 2026 Pazartesi günü özellikle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve dikey dağ hatlarında yaşanabilecek heyelan gibi olumsuzluklara karşı alarm verilen o bölgeler ve şehirler şu şekildedir:
Sağanak Yağışın Esir Alacağı 15 Şehrimiz
Gönderilen siber veri dağılımına göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın dikey olarak döküleceği 15 ilimizin eksiksiz tam listesi:
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Kars
Iğdır
Ağrı
Muş
Van
Bitlis
Siirt
Hakkari
Heyelan Ve Ani Sel Riskine Karşı Sürücülere Özel Uyarı
Meteoroloji siber analiz merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Karadeniz’in dikey kıyı şeridi ile Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı dağlık alanlarında yağış anında kuvvetli rüzgârların etkili olması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli yağması öngörüldüğünden; Trabzon, Rize ve Artvin hattındaki dik yamaçlarda toprak kayması ve heyelan riski üst seviyeye çıkmış durumda. Erzurum, Kars ve Van gibi Doğu Anadolu illerinde ise ani debi yükselmelerine karşı vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, şehir içi trafiğinde yaşanabilecek su birikintilerine karşı temkinli olmaları önemle tavsiye ediliyor.