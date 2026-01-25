Yeni kanun ilk kez uygulandı: O sürücüye 180 bin TL ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta trafikte başka bir sürücünün önünü kesip aracın camını kafa atarak kıran N.D. isimli şahsın yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili hem idari hem adli işlem başlatıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başka bir sürücünün önünü keserek araca saldıran ve camı kafa atarak kıran N.D. isimli şahsı yakaladı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hem gözaltı sürecini hem de yeni trafik düzenlemesi kapsamında uygulanan yaptırımları açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 “2 hafta önce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücü yakalanarak, Gereği Yapıldı 

Yeni Kanun Teklifine göre “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye” caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,

🔻Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,
🔻Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
🔻Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Ayrıca N.D. isimli sürücü hakkında “TCK-151-1, TCK-179/2, TCK-125 ve 11. yargı paketiyle düzenlenen TCK-223” maddelerindeki suçlarından adli işlem başlatıldı.

Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”

