Yeni sezona 'Vira bismillah' diyerek başladılar, umduklarını bulamadılar.
Balık avı geçen yıla göre kötü geçiyor. Sıkıntı yaşayan balıkçılar, rotalarını Okyanus ülkelerine çevirdi.
Trabzon'dan son 2 haftada yola çıkan 30 tekne sahibi Moritanya, 5'i Nijerya, 25'i de Rusya ve Gürcistan karasularına yöneldi.
Bo balıkla dönen bazı balıkçılar, verimden memnun. Kimi de yeniden açılmak için hazırlık bile yapıyor.
Peki, neden balık yok?
Her geçen gün denize açılan tekne sayısı artıyor. Bu durum avlanmayı olumsuz etkiliyor.
ulusal.com.tr
Karadeniz'de bu sezon umduğunu bulamayan balıkçılar rotalarını okyanus ülkelerine çevirdi. Trabzon'dan yola çıkan 60'a yakın balıkçı Moritanya, Nijerya, Rusya ve Gürcistan karasularına gitti.
Yeni sezona 'Vira bismillah' diyerek başladılar, umduklarını bulamadılar.
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