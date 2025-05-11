Yeni trafik düzenlemesi: Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek!

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yeni eylem planı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Düzenleme ile trafik ihlalleri için ağır cezalar getirilmesi ve çok sayıda kural ihlali için ehliyet iptalinin uygulanması planlanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeni trafik düzenlemesi: Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek!
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Yeni düzenlemeye göre, kırmızı ışık ihlali tekrar eden sürücülerinin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Mevcut uygulamada, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 167 TL iken, yeni düzenlemeyle bu ceza ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin, üçüncü ihlal için ise 15 bin TL'ye çıkacak.

Bir takvim yılı içinde üç kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle askıya alınacak. Dördüncü ihlalde 60 gün, beşinci ihlalde ise 90 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak. Altı ve üzeri ihlal yapan sürücüler ise ehliyetlerini tamamen kaybedecek ve 80 bin TL para cezası uygulanacak.

Kavga Eden Sürücüler ve Konvoylar

Düzenlemeye göre, aracından inip kavga amacıyla trafiği tehlikeye atan sürücülerinin ehliyetlerine geçici süreyle el konulacak. Ayrıca, asker uğurlama, düğün ve diğer kutlamalar sırasında yapılan konvoylarda, trafikte havaya silah sıkan sürücülerin ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişilerin ehliyeti iptal edildikten sonra, bir yıl süreyle yeni ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavına girmeleri gerekecek.

Komisyon Görüşmeleri Başlıyor

İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı bu yeni düzenleme, trafik cezalarını daha caydırıcı hale getirmeyi hedefliyor. Cuma günü TBMM komisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

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