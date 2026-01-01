Yeni yıla denizde girdiler: Konyaaltı’nda 20 yıllık gelenek bozulmadı
Antalya’da yaz-kış denize giren grup, Türk bayraklarıyla gece yarısında denize girerek 2026’nın ilk dakikalarını Akdeniz’de karşıladı.
Antalya’da kendilerini "yaz-kış demeden denize girenler grubu" olarak adlandıran vatandaşlar, 2026 yılını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde karşıladı.
Pandemi dönemi haricinde her yıl düzenli olarak yapılan ve 20 yıldır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
TÜRK BAYRAKLARIYLA GERİ SAYIM
Gece saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, önce sahilde yaktıkları ateşin etrafında toplandı. Saatler tam 00.00’ı gösterdiğinde ise ellerinde Türk bayraklarıyla geri sayım yapan grup üyeleri, hep birlikte denize girdi. Vatandaşlar, 2026 yılının ilk dakikalarını Akdeniz’in sularında geçirdi.
SUYUN SICAKLIĞI HAVAYI GEÇTİ
Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olması dikkat çekti. Deniz tutkunları, dışarıdaki soğuk havaya rağmen suyun sıcaklığından memnun olduklarını ifade etti.
Grup üyelerinden İsmail Çankaya, her sabah erken saatlerde yüzdüklerini belirterek, "Her gün sabahsaat 07.00’de denize giriyoruz. Herkesin yeni yılı kutlu ve mutlu olsun. Yeni yılı denizde karşıladık, denizin suyu sıcaktı" dedi.
Etkinliğe üçüncü kez katılan 10 yaşındaki Çınar Dağlı, enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti. Dağlı, "Su soğuk değildi, ılıktı. 12 ay denize girdiğim için çok mutluyum, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Yıllardır bu geleneği sürdürdüklerini belirten Ali İhsan Yılmaz da, "Biz 30-35 yıldır yaz kış denize giriyoruz. 2026 yılının ülkemiz için huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. Etkinlik, katılımcıların sağlık, mutluluk ve barış temennileriyle sahilden ayrılmasıyla sona erdi.