Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi

Nida Karataş’ın annesi Nadire Serinkaya (70), “Benim iki kız, iki oğlum var. 10 tane torunum var. Allah hayırlı yaşam nasip etsin. Daha bundan iyi bir his var mıdır. Bu yaşımda 10’uncu torun da geldi” ifadelerini kullandı.