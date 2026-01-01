Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi. Aileler büyük mutluluk yaşadı.
Elazığ’da 2026 yılının ilk dakikalarında Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk bebeği, 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen Zeynep Hüma oldu. Anne Nida Karataş, üçüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bir kızım ve bir oğlum vardı, bu üçüncü çocuğum oldu. Hayırlı salih ve salihe evlatlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devlete ve millete faydalı olmalarını istiyoruz. Allah’ım isteyen herkese nasip etsin” dedi.
Nida Karataş’ın annesi Nadire Serinkaya (70), “Benim iki kız, iki oğlum var. 10 tane torunum var. Allah hayırlı yaşam nasip etsin. Daha bundan iyi bir his var mıdır. Bu yaşımda 10’uncu torun da geldi” ifadelerini kullandı.
Aynı dakikalarda Sevda Çoban’ın 3 kilo 100 gram ağırlığında doğan ve Ahsen adı verilen kız bebeği de dünyaya geldi. Çoban, “Mutluyum. Rabbim hayırlı evlat etsin” dedi.
Bir diğer anne Özge Esmer ise Deniz adını verdiği kız çocuğunu kucağına aldı ve yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için büyük sevinç yaşadığını aktardı.
Ayrıca Arel adı verilen bir erkek bebek de aynı bölümde dünyaya gelirken, yeni yılın ilk saatleri hastanede sevinç ve heyecan içinde karşılandı.