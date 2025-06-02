Yeniden çiçek açtı: Koparmanın bedeli 557 bin TL

Antik Samson Dağları'ndan ismini alan, bilimsel adıyla Rhaponticoides mykalea olan ‘tülüşah’ (Aydın Gaşağı), ilk olarak imar planlarında park alanı olarak ayrılmış zeytinliklerde çiçek açtı. Söz konusu alanlar belediyelerin sorumluluğunda bulunuyor. Sitelerin arasında kalan bu özel bitkinin zarar görmemesi için ilgili belediyelerle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, tülüşahın IUCN kriterlerine göre ‘CR’ yani “kritik derecede tehlikede” kategorisinde yer aldığını hatırlattı. Sürücü, bitkinin yoğun olarak Yaylaköy’den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerine kadar yayıldığını, ancak iklim koşulları nedeniyle bu bölgelerde henüz çiçeklenmenin başlamadığını söyledi. “Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu nadir türün tüm güzelliğini sergilemesini bekliyoruz” dedi.

Sürücü ayrıca Davutlar yolu, İkiçeşmelik, Taşocağı yolu ve Güvercinada gibi noktalarda da daha az sayıda tülüşah bulunduğunu belirtti.

“Doğal mirasımıza sahip çıkmalıyız”

Tülüşahların, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında izlenip korunduğunu vurgulayan Sürücü, geçmişte bazı alanların yapılaşma ve dolgu çalışmaları nedeniyle bu endemik bitkiden tamamen arındığını söyledi. “Bu hataların tekrarlanmaması gerekiyor” diyen Sürücü, şu çağrıda bulundu:

“Endemik bir tür olan tülüşahın Kuşadası’nın içinde, sitelerin arasında bugüne kadar yaşamını sürdürmesi büyük bir şans. Önemli olan, öncelikle bu türün yaşam alanlarını koruyabilmek. Proje planlamalarında bölgenin ekolojik yapısı dikkate alınmalı. Ayrıca bilgilendirici tabelalar yerleştirilmeli ve imar planlarında bu türün varlığına dair özel notlar yer almalı. Kuşadası’nın sembolü haline gelen tülüşahların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ancak birlikte mümkün.”