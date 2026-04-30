Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanını öldüren zanlı tutuklandı

Giresun Merkez ilçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde önceki akşam iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak, taraflardan birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki Konak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Konak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.