'Yenidoğan Çetesi' hakkındaki iddianame kabul edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezleke, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şüpheliler, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.