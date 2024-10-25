'Yenidoğan Çetesi' hakkındaki iddianame kabul edildi

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
'Yenidoğan Çetesi' hakkındaki iddianame kabul edildi
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezleke, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şüpheliler, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

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