Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçrad

Skandalın ardından, birçok aile bebeklerini kaybettiklerinden dolayı duydukları endişeleri dile getirdi. Aileler, şikayetlerine ve ihbarlarına yanıt alamadıkları için acılarını daha da derinleştiriyor.

Kocaeli’nde yaşayan İbrahim Altan, eşi 23 Nisan'da erken doğum yaptıktan sonra kızları Zümranur’un tedavi sürecinde birçok ihmal olduğunu iddia etti. Altan, “Son olarak kızımı bir kez daha ameliyat etmek istediler. Ben karşı çıktım. Kızım vefat etti. Sorumlular yargılansın,” dedi. Altan, CİMER’e yaptığı başvuruda, hastanede yaşanan sorunları detaylı bir şekilde aktardığını ancak bebeğinin ölümünden saatler sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre, bu skandal kapsamında 47 kişi gözaltına alındı, bunlardan 22’si tutuklandı. Sağlık Bakanı Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini ve bu tür ihlallere kesinlikle göz açtırılmayacağını vurguladı.

Skandal, özellikle özel hastanelerdeki bebek ölümleriyle ilgili yapılan şikayetleri artırırken, birçok aile geçmişte yaşadıkları kayıpların ardından yeniden araştırma talep ediyor. Özel hastaneler hakkında daha fazla denetim yapılması ve şeffaflık sağlanması gerektiği dile getiriliyor.

Aileler, adalet arayışlarının devam edeceğini ve başka çocukların bu tür ihmallerden etkilenmemesi için mücadele edeceklerini ifade ediyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara ilişkin açıklama

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce yaşamını yitiren bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin, "Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır." açıklaması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ulusal basında çıkan 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: