Yenidoğan çetesi soruşturması hakkında yeni gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin de bilgi veren Tunç, soruşturmanın derinleştiğini şimdiye kadar 47 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Birtakım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi.

"Bu süreç içerisinde teknik takipler, dinleme, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame sunuldu.

"Savcıyla ilgili olarak bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de bir soruşturma açıldı. İddianamedeki iddialar, kişiler, yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak.

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti. Soruşturmanın titizlikle devam etmesini, varsa sorumlular bu konuda gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusunda kesin kararlılığını da ifade etti. Bu konudan zerre taviz vermeyeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NA SORUŞTURMA

Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasıyla ilgili de şunları kaydetti: