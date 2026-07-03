Yenidoğan yoğun bakım skandalında sanık hemşire konuştu! "Pişmanım ama kırığı ben yapmadım"

Kahramanmaraş'ta yoğun bakımda tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan eski hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakim karşısına çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yenidoğan yoğun bakım skandalında sanık hemşire konuştu! "Pişmanım ama kırığı ben yapmadım"
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Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde yaşanan şiddet olayı ele alındı.

Tedavi altındaki bir bebeğe şiddet uyguladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan eski hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) bağlantısıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu salonda sanığın ilk ifadeleri dinlendi.

''ANİ BİR REFLEKSTİ, PİŞMANIM''

Hakkındaki iddialara yanıt veren tutuklu sanık Bağrıyanık, mahkeme heyetine olay anına dair açıklamalarda bulundu. Yaşananlardan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getiren sanık, bebekte oluşan sağlık sorunlarının kendisiyle ilgili olmadığını iddia ederek kendini şu sözlerle savundu: "Ani bir refleks sonucu gelişen hareketlerim nedeniyle pişmanım. Bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Ancak bebeğin sağlık sorunları benden kaynaklanmadı. İlk adli tıp raporunda da belirtildiği gibi rahatsızlık doğum öncesi ve doğum sırasında meydana gelmiştir. İddia edilen kırık ise benim nöbetimden 5 gün sonra tespit edilmiştir. Bu süreçte bebeğin doktorlar ve hemşireler tarafından fiziki muayeneleri yapılmış, laboratuvar sonuçları değerlendirilmiş, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır"

"BANA İHTİYAÇ DUYAN BİR KIZIM VAR"

Savunmasının ardından tutuksuz yargılanma talebini mahkeme heyetine ileten Bağrıyanık, aile durumunu gerekçe gösterdi. Eski hemşire, "Aile birliğimi koruyabilmek için tahliyemi istiyorum. Bana ihtiyaç duyan bir kız çocuğum var. Onun yanında olabilmek adına tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi. Tarafların beyanlarını ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek yargılamayı 2 Eylül tarihine erteledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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