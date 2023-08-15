Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! Metro İstanbul'dan açıklama geldi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında metro arıza yaptı. Yaklaşık iki saat süren arıza seferlerin aksamasına sebep oldu. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan bir açıklama geldi.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! Metro İstanbul'dan açıklama geldi
Son Güncelleme:

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu arızalandı. Yaklaşık 2 saat süren arızada metro seferleri aksadı. 

Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Daha sonra, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber

# Yenikapı # metro # Metro İstanbul # arıza
Çok Okunanlar
15 Ağustos Resmi Gazete kararları
15 Ağustos Resmi Gazete kararları
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı
İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?
Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?
Mayasız ayini nedir?
Mayasız ayini nedir?