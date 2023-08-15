Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! Metro İstanbul'dan açıklama geldi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında metro arıza yaptı. Yaklaşık iki saat süren arıza seferlerin aksamasına sebep oldu. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan bir açıklama geldi.
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu arızalandı. Yaklaşık 2 saat süren arızada metro seferleri aksadı.
Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Daha sonra, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Kaynak: TRT Haber
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