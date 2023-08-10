Yenişehir Belediyesinden çocuklara robotik kodlama ve LEGO eğitimi
Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle çocuklara yönelik robotik kodlama ve LEGO eğitimleri vermeye devam ediyor.
Yenişehir Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyimlerle buluşturuyor. Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge yaz kampında robotik kodlama ve LEGO eğitimleriyle çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme fırsatı yakalıyor. Program kapsamında çocuklar, temel robotik prensipleriyle tanışırken aynı zamanda LEGO parçaları kullanarak kendi robotlarını tasarlamayı öğreniyorlar. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve yaş gruplarına uygun seviyelerde içerik sunuyor.
EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu açıklamaları kullandı:
- Geleceğin dünyasını şekillendirecek olan çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmak, onları erken yaşlardan itibaren bilim ve mühendislik alanlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu amaçla Bilim Kahramanları Derneği ile iş birliği yaparak Robotik Kodlama ve LEGO eğitimleri programını hayata geçirdik. Yenişehirli çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini artırmalarına ve eğlenirken öğrenmelerine olanak tanıyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı