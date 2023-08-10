Yenişehir Belediyesinden çocuklara robotik kodlama ve LEGO eğitimi

Yenişehir Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyimlerle buluşturuyor. Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge yaz kampında robotik kodlama ve LEGO eğitimleriyle çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme fırsatı yakalıyor. Program kapsamında çocuklar, temel robotik prensipleriyle tanışırken aynı zamanda LEGO parçaları kullanarak kendi robotlarını tasarlamayı öğreniyorlar. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve yaş gruplarına uygun seviyelerde içerik sunuyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu açıklamaları kullandı: