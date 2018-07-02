Tarihi dokusu ve seyrine doyum olmayan Kapadokya'da yer altı şehirlerinin sayısı çoğalıyor. Kırşehir'de başlatılan çalışma ile 15 yer altı şehrinden 12'sinin daha gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Seyre doyum olmuyor.



İnsan tarihin derinliklerinde kayboluyor.



Roma İmparatorluğu döneminde Kapadokya bölgesinin batıdan giriş kapısı olarak bilinen Kırşehir'de yer altı şehirleri gün yüzne çıkartılıyor.



Hristiyanların sığınma, barınma ve ibadet yeri olarak kullandığı 15 yer altı şehrinden 12'sinin daha ziyarete açılması için çalışma başlatıldı.



Kırşehir'in Nevşehir ve Aksaray'a yakın ilçelerinde bulunan 15 yer altı şehrinden üçünde temizlik ve çevre düzenlemesi tamamlandı.



Bünyelerinde içme suyu kuyuları, kilise, taştan yapılan giriş kapıları, hayvan yemlikleri, havalandırma bacaları, aydınlatma lamba yerleri bulunan yer altı şehirlerinin mekanları tünellerle birbirine bağlanıyor.



Kırşehir'de ziyaretçilere açık üç yer altı şehri bulunuyor.