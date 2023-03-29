Yer Kahramanmaraş: Buğday tarlasına kaya yağdı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tepeden buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar, afetin büyüklüğünü yansıtıyor. Pazarcık ilçesinde yaşayan Ali Şanlıdağ, "Kayalar tarlaların kenarlarındaki ceviz ağaçlarını da kökünden kopardı. 70 yaşındayım, daha önce böyle bir afet görmedim" dedi.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan, 6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinde de yıkım ve can kayıpları yaşandı.
Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde Atatan Tepesi'ndeki yamaçlardan koparak buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Yuvarlanan kayalardan bir bölümünün tarlanın yanındaki tren raylarına kadar ulaştığı görüldü. Tarlalardaki kayalar dron ile görüntülendi.
Pazarcık ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şanlıdağ, daha önce böyle bir afet görmediğini söyledi.