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Yeraltında lezzet kazanıyor

Batman'da tereyağı ve peynirler bozulmaması için yaz boyunca toprak altında bekletiliyor. Bu lezzet geleneği yüzlerce yıldır devam ediyor.

Yeraltında lezzet kazanıyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde en az 1 asırlık bir lezzet geleneği devam ediyor. Belde sakinleri baharda ürettikleri tereyağı ile peynirleri toprağa gömüyor.

2821 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki beldede toprağa gömülen tereyağı ve peynirler, 4 ay boyunca yerin 1 metre altında bekliyor. Sonbaharda havaların soğumasıyla çukurdan çıkarılıyor.

150 haneli beldenin sakinleri, yerin altında 4 ay bekleyen peynir ve tereyağının daha lezzetli olduğunu söylüyor. Baharda gömülen tereyağı, kaymak ve peynirler, kış boyunca aileleri besliyor.

Yücebağ beldesi sakinleri, atalarından öğrendikleri bu yöntemin derin dondurucudan daha sağlıklı olduğu görüşünde.

ulusal.com.tr

Etiketler; #batman #peynir
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