Yere çöp atanlara ceza geliyor! Başkan Bozbey açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirde çevre kirliliğini önlemek amacıyla yere çöp atanlara yönelik cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Düzenlemenin kısa sürede mecliste görüşüleceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, şehirde artan çevre kirliliğine dikkat çekerek yere çöp atanların artık cezalandırılacağını söyledi. Bozbey, bu konuda bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Bozbey, “Yere çöp atanlar için bir düzenleme yapacağız. Şu anda gündemimizde var. Konuyla ilgili daire başkanlarımız gereken çalışmayı yapıyorlar. Yakın zamanda da mecliste bu konuyu göreceğiz” dedi.

Belediye yetkililerinin hazırladığı düzenleme, kısa süre içinde meclis gündemine taşınacak. Başkan Bozbey, söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde çöp atanların Kabahatler Kanunu kapsamında cezalandırılabileceğini vurguladı.

