Yerel Seçimler için gözler 3 Mart'ta!

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken seçim takvimi işliyor mu? Partilerin kesin listeleri ne zaman açıklanacak?

Yerel Seçimler için gözler 3 Mart'ta!
Editör: Yağmur Biçen

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler için YSK'nın çalışmaları sürüyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvim kapsamında, adaylığı için başvuru yapılan siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

Kesin listelerin ilanından sonra pusulalar basılmaya başlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# 31 mart seçimleri
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