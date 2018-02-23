Muğla'da deyince akla ilk olarak turizm geliyor. Ancak önemli bir değer daha var. Türkiye’nin mermer ihracatının % 20'sini karşılayan Muğla, önemli bir paya sahip.

Muğla, turizmin yanı sıra mermer üretiminde de önemli bir yere sahip.



Muğla Mermerciler Odası Başkanı Mustafa Ercan, kentteki mermer sektörü hakkında bilgi verdi.



Muğla mermerine ilgi yoğun.



Ortadoğu ülkelerinden uzakdoğu ülkelerine kadar 60 farklı ülkeye mermer ihracatı yapılıyor.



Mermer varlığı kentin ekonomisi için önemli. Yeni iş alanları ve istihdam olanankaları sağlıyor.



Başkan Ercan, Muğla’da organize sanayi bölgesinin olmamasına dikkat çekti.



Mermer ihracatının daha da artacağını belirten Ercan, üretim ekonomisine de vurgu yaptı.





HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ

ulusal.com.tr

