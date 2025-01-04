Yerli fast-food zinciri Etiler Marmaris, dünyaya açılıyor! Çin'den sonra hedef ABD ve Avrupa

Türkiye’de 100’den fazla şubesi bulunan yerli fast-food markası Etiler Marmaris, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Yurt dışında ilk şubesini Çin'de açan firma, 2025 yılında başta; ABD, Londra, Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş olmak üzere önemli yerlerde şube açmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Etiler Marmaris CEO’su Seyhan Eripek, “Dünyanın birçok önemli markası ülkemizde önemli cirolar yapıyor ve kendi ülkelerine ekonomik girdi sağlıyor. Biz de buradan yola çıkarak Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da birçok önemli merkezde şubelerimizi açmayı hedefliyoruz. İlk şubemizi Çin’de açtık. Londra’da 2 şube için franchise anlaşması yapıldı. Bunun dışında Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş’te de anlaşmalarımızı tamamladık. Hedefimiz ise 2025 yılı için belirlediğimiz noktalarda en az 35 şube açmak.” dedi.

1994 yılında İstanbul Etiler’de kurulan ve günümüze kadar birçok önemli atılımlarda bulunan Etiler Marmaris’in CEO’su Seyhan Eripek, ”Yaptığımız girişimler ve verdiğimiz hizmetle Türkiye’de bir ekol haline geldik. 7’den 70’e herkesin damak tadına hitap eden markamız Türkiye’nin birçok noktasında bulunan 100’den fazla şubesi ile ülke sınırları içindeki deneyimini kanıtlamış durumda” dedi.

Birçok vatandaş tarafından tercih edilmelerindeki en önemli unsurun ürünlerdeki doğallık ve tazelik olduğunu vurgulayan Eripek, “Ürünlerimizin genelinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Büfelerimizde kullandığımız ürünlerin çoğunu günlük olarak temin ediyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Fast-food ve yemekseverler tarafından bu kadar çok tercih edilmelerini 7/24 kesintisiz hizmete bağlayan Eripek, yaklaşık 30 yıllık serüvenlerinde Türkiye sınırları içinde marka olarak kendilerini kanıtladıklarını vurguladı. Bu noktadan yola çıktıklarının altını çizen Eripek, yurt dışı yatırımlarıyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını ve bir yol haritası belirlediklerini duyurdu.

"RİSK ALMASI GEREKTİĞİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Global çapta bilinirliği olan birçok fast-food markasının ülkemiz pazarında önemli bir yer edindiğine ve kendilerinin de buradan yola çıktıklarına değinen Etiler Marmaris CEO’su, “Global fast-food firmaları ülkemizde önemli gelirler sağlıyor ve ülkelerine ciddi bir ekonomik girdi getiriyorlar. Bu noktada yönetim kurulumuzla birlikte Etiler Marmaris gibi bir firmanın risk alması gerektiğini ve uluslararası piyasaya açılmamız gerektiğini değerlendirdik. 2025 yol haritamızı da buna göre şekillendirdik” dedi.

"TÜRK FAST-FOODUNU DÜNYANIN BİRÇOK ÖNEMLİ MERKEZİNDE ORADA YAŞAYAN İNSANLARIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ"

Etiler Marmaris olarak yeni yılla birlikte uluslararası piyasada adlarını daha çok duyurmayı hedeflediklerini aktaran Eripek, “Dünyanın birçok önemli merkezinde Türk fast-foodunu, yerli ve milli yiyeceklerimizi orada yaşayan insanların beğenisine sunacağız. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da 7/24 esasına dayalı bir sistem kuracağız. Bu kapsamda global markalar ile yarışıp kendimize bu alanda yer edineceğiz” dedi.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞIRSAK İÇ PİYASADAKİ HAREKETLİĞİ ARTIRACAK"

Buradaki en büyük hedeflerinin ise yurt dışında yaptıkları bu atılımlar ile yurt içindeki piyasayı hareketlendirmek olduğunu söyleyen Eripek, “Yerli fast-food ürünlerimizin kendi ülkesinde tadına varan yabancı turistler, ülkemize geldiğinde de bu ürünleri yerinde tatma fırsatı yakalayacak. Buradan yola çıkarsak ve hedeflerimize de ulaşırsak bu iç piyasada hareketliliği de artıracak” şeklinde konuştu.

"2025 YILI İÇİN EN AZ 35 ŞUBE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu vizyonla yola çıktıları yeni serüvenlerindeki ilk şubeyi Çin’in Zhejiang Bölgesi’nde açtıklarını da hatırlatan Eripek, “Hedeflerimize ulaşıp ülke ekonomisine ciddi bir gelir getirmeyi istiyoruz. Yol haritamızın başlangıç noktası Çin’di. Buradaki şubemizi faaliyete geçirdik. Türk nüfusunun da yoğun olduğu bölgelerde faaliyet göstermek istiyoruz. Çin’den sonra sırasıyla ABD ve Avrupa’nın birçok noktasında çalışmalarımız sürüyor. Londra’da 2 şube için franchise anlaşması yapıldı. Bunun dışında Berlin, Moskova, Prag ve Bükreş’te de anlaşmalarımızı tamamladık. Hedefimiz ise 2025 yılı için belirlediğimiz noktalarda en az 35 şube açmak“ dedi.