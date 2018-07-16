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Yerli insansız deniz aracı

İzmir’de bir vatandaş kendi imkanlarıyla insansız deniz aracı geliştirdi. TÜBİTAK destekli “Kâşif” adı verilen araç, arama kurtarma çalışmalarında, deprem veya maden yatağı araştırmalarında kullanılabilecek.

Yerli insansız deniz aracı

Geliştirdikleri insansız hava aracına kaşif adını verdiler... 

İzmir'de girişimci Mehmet Salih Arıkök yerli imkanlarla "insansız deniz aracı" üretti. 

Otonom ve uzaktan kumandalı kullanılabilen "Kaşif" adlı araç, suya üç noktada temas ediyor. Zorlu koşullara dayanıklı araç suda batmayacak şekilde geliştirildi.     

Araç, TÜBİTAK destekli proje kapsamında tasarlandı.

Kaşif, manuel olarak da uzaktan kumanda edilerek çalışabiliyor..

Uzunluğu 3,5 metre olan Kaşif, 6 kilometrelik mesafeden veri aktarımıyla da öne çıkıyor.

1 metre ile 100 metre derinlik arasında tarama yapılabilen insansız deniz aracıyla deniz yaşamıyla ilgili bilgiler toplanabiliyor.

En az 8 personeli bulunan bu aracın, deniz suyunun iletkenliği, bulanıklığı, yoğunluğu konularında akademik çalışmalar yapabileceği belirtiliyor... 

Mehmet Salih Arıkök, aracın maliyetinin oldukça düşük olduğunu söylüyor..

ulusal.com.tr
Etiketler; #deniz aracı #izmir #tübitak
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