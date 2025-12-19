Yerli Malı Haftası kabusa döndü: 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Van’ın Edremit ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, öğrencilerin rahatsızlanmasıyla sona erdi. Mehmet Akif İnan İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda yedikleri yiyeceklerin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Durumu fark eden okul yönetimi, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, durumu daha ciddi olanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Toplam 23 öğrenci, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Olayın ardından yedikleri yiyeceklerle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yaşanan rahatsızlıkların nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.