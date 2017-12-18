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Yerli Malı Haftası'nda 20 öğrenci zehirlendi

Yazıhan İlçesi'nde Yerli Malı Haftası'nı kutlamak için yanlarında getirdikleri yiyeceklerden yiyip rahatsızlanan 20 öğrenci, hastaneye tedaviye alındı.

Yerli Malı Haftası'nda 20 öğrenci zehirlendi

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde Yerli Malı Haftası'nı kutlamak için yanlarında getirdikleri yiyeceklerden yiyip rahatsızlanan 20 öğrenci, hastaneye tedaviye alındı.
 
Olay, öğle saatlerinde ilçede bulunan Yazıhan Ortaokulu'nda meydana geldi. Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik için evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 6'ncı sınıf öğrencileri, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri üzerine öğretmenleri sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 20 öğrenci tedaviye alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Yerli Malı Haftası #malatya
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