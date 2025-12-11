Yerli Malı Haftası’nda 40 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında öğrencilerde toplu rahatsızlanma görüldü. Etkinlik sonrası bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri ortaya çıkınca okul yönetimi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine okula hızlı şekilde intikal eden sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan öğrencilere sınıflarda ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaklaşık 40 öğrenci, tedbir amaçlı olarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı gözetimlerinin sürdüğü ifade edildi. Olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Yaşanan toplu rahatsızlanmaya ilişkin geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.