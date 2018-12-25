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Yerli 'Otonom su altı aracı'

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan 25 genç mühendis tamamen yerli yazılım ve imkanlarla "Otonom Su Altı Aracı" üretti. Hedefleri Türk savunma sanayisini geliştirmek olan gençler tasarladıkları araçla ulusalararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Yerli 'Otonom su altı aracı'

İstanbul Teknik Üniversitesi  Robotik Kulübü, "Otonom Su Altı Aracı" tasarladı. 

Yaşları 19-21 arasında değişen kulüp, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Haberleşme ve Elektrik Mühendisliği okuyan 25 gençten oluşuyor. 

Genç mühendislerin hedefi savunma sanayi destek olmak. 

Araç hidrografik ve oşinografik araştırmaları, petrol endüstrisi, su altı maden araştırmaları ve savunma sanayi gibi birçok askeri ve sivil alanda hizmet edebilecek kapasiteye sahip.

Yerli ve milli imkanlarla oluşturulan yapay zeka ürünü insansız su altı aracının 2019'un Nisan ayında tamamlanması bekleniyor. 

Amerika'da düzenlenen "MATE ROV" yarışmasında iki yıl üst üste finale kalmayı başaran takım, otonom su altı aracıyla San Diego'da düzenlenecek "RoboSUB2019" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #su altı aracı #yerli su altı aracı
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