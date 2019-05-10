Üretim topraktan başlar... Bu sloganla yola çıkan Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği, yerli tohumu toprak ile buluşturdu.

Bodrum Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği Başkanı "Üretim Topraktan Başlar" sloganı ile yola çıktı.Ömer Çakan ve dernek üyeleri 7 dönümlük arazi üzerinde karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan ve birçok sebzeyi ilaçsız bir şekilde üretmekte.Yedi dönümlük arazide kendi kurmuş olduğu 200 metrelik sulama sistemi sayesinde tohumlar su ile buluşuyor.Hobi bahçeleri için de küçük prefabrik evler yapan dernek üyeleri burada nasıl bir proje yürüteceklerini anlattı.Sadece yerli tohumla değil hayvancılığı da destekleyen dernek tarım ve hayvancılığı sonuna kadar destekleyeceklerini belirtiyor.