Türkiye'de üretilen ürünlerde yerli üretim logosu 3 Ekim'den itibaren zorunlu hale geldi. Ancak hem vatandaşlar uygulamadan habersiz, hem küçük marketler ve esnaf zorlanıyor, hem de "gerçekten yerli olan, olmayan" tartışmaları başladı.

Perakende ürünlerde bundan sonra yerli ürünlere yerli üretim logosu konuyor. 3 Ekim'den itibaren bütün yerli ürünlerde bu logoyu görmek mümkün.Yerli üretim logosu 15 günlük bir geçiş süresinin ardından 3 Ekim'de yürürlüğe girdi. Vatandaşların çoğu uygulamadan habersiz. Konuyu bilenler uygulamayı destekliyor.Yerli üretim logosu vatandaşlarca olumlu karşılanıyor. Ama çoğu uygulamadan habersiz.Zaten ayakta kalma mücadelesi veren küçük işletmeler ve esnaf ise uygulamaya geçmekte zorlanıyor. Çünkü küçük bir markette bile yaklaşık 3 bin ürün bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de ambalajlanan ithal ürünlerde de yerli üretim logosu kullanılmasına dair tartışmalar başladı.Ancak yerli üretim logolu ürünler gerçekten yerli olacak mı, bu konuda şüpheler var.Avusturalya örneğinde bu konuya daha pratik çözüm bulmuş. Logoyu üretici firmalar başvuru ile alıyor. Ayrıca ürünün yerli içerik oranı da pakette yer alıyor. Üstelik yerli üretim için resmi bir site bile var.