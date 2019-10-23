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Yerli üretim makinalar

Savunma sanayinde milli üretim atağında olan Türkiye, makina imalatında da öne çıkmaya başladı. Ulusal Kanal’a konuşan makina imalat sektör temsilcileri zor zamanlar geçirmesine rağmen umutlu olduklarını dile getirdi.

YURT 23.10.2019, 14:13
Yerli üretim makinalar

Makina yapan makinalar, torna tezgâhları, saç kesme makinaları… Makina üretiminde yerli üretim takım tezgâhları öne çıkıyor.

Sektör temsilcileri yerli üretim makine tezgâhlarını Ulusal Kanal’a anlattı.

Üretimi yapılan makinaların katma değerini sağlayan ise yazılımın da milli olması. Sektör’de üretilen makinaların artık yazılımını da Türk Mühendisler geliştiriyor.

Yerli makina imalatında üretim artsa da dışa bağımlılık sürüyor.

Zor günler geçiren sanayiciler, tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla bakıyorlar.

ulusal.com.tr

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#makina
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