Yeşil Vatan'ı yakanlara ağır ceza! 97 yangında 69 şüpheli tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen 97 orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yeşil Vatan'ı yakanlara ağır ceza! 97 yangında 69 şüpheli tespit edildi
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 Yangınların çıkışında ihmali, tedbirsizliği ya da kastı bulunduğu belirlenen toplam 69 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 15 şüphelinin tutuklandığını duyuran Bakan Gürlek, "Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin" mesajını verdi.

22-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDAKİ YANGINLARDA 3 TUTUKLAMA

Bakan Gürlek, son bir haftalık süreçte çıkan orman yangınlarına dair yürütülen operasyonel süreçlerin detaylarını paylaştı:

Yeni Yangınlar: 22-30 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 22 yeni orman yangını kapsamında 23 şüpheli tespit edildi.
Adli Tedbirler: Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Firariler Aranıyor: 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, firari durumdaki 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Orman yangınlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve orman muhafaza ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı adli süreçte ortaya çıkan tablo:

İncelenen Yangın Sayısı: 97 orman yangını
Tespit Edilen Toplam Şüpheli: 69 kişi
Tutuklanan Kişi Sayısı: 15 şüpheli
Adli Kontrol Tedbiri: 30 şüpheli
Gözaltı / Yakalama: 1 kişi gözaltında, 2 firari şüpheli aranıyor.
Bakan Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin ve arkasındaki tüm sorumluların en ince ayrıntısına kadar araştırılmaya devam edeceğini vurguladı.

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