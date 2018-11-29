Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta önce suyun rengi siyaha döndü, ardından toplu balık ölümleri meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burası Amasya'nın en önemli akarsuyu Yeşilırmak.



Adını yeşilin alan ırmağın suyu siyaha döndü.



Suyun renginin değişmesiyle ırmakta toplu balık ölümleri yaşandı.



Durumu gören ve tedirgin olan vatandaşlar, yetkililere haber verdi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numune aldı.



Toplu balık ölümlerinin sebebi numeneler üzerinde yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak.



ulusal.com.tr

