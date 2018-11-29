banner999
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
İstanbul'da yol çöktü
İstanbul'da yol çöktü
Alman bankacılık devine kara para aklama soruşturması
Alman bankacılık devine kara para aklama soruşturması
Ünlü youtuber hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü youtuber hakkında soruşturma başlatıldı

Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta önce suyun rengi siyaha döndü, ardından toplu balık ölümleri meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

Burası Amasya'nın en önemli akarsuyu Yeşilırmak.

Adını yeşilin alan ırmağın suyu siyaha döndü. 

Suyun renginin değişmesiyle ırmakta toplu balık ölümleri yaşandı. 

Durumu gören ve tedirgin olan vatandaşlar, yetkililere haber verdi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numune aldı.

Toplu balık ölümlerinin sebebi numeneler üzerinde yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #amasya #yeşilırmak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.